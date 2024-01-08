الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس قصور الثقافة يشهد احتفالية عيد الميلاد المجيد بالسامر (صور)

احتفالية عيد الميلاد
احتفالية عيد الميلاد المجيد

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية عيد الميلاد المجيد، بمسرح السامر بالعجوزة، التي قدمتها الهيئة مساء أمس الأحد، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

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في كلمته وجه "البسيوني" التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلا تهنئة وتحية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للجميع.


كما أعرب عن سعادته لإقامة هذه الاحتفالية التي تنظمها قصور الثقافة للمرة الأولى وفقا لبرنامج وزارة الثقافة، كرسالة محبة وسلام توجهها للمصريين، الأمر الذي يؤكد وحدة النسيج الوطني، وقدم شكره للإدارات المنفذة والزملاء بالهيئة الذي قاموا بإعداد الاحتفالية لتخرج بهذه الصورة المشرفة، واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد زخما في البرامج الثقافية والفنية للهيئة بجميع المحافظات.

من ناحيته توجه الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معربا عن فخره بفريق العمل الذى يعمل معه، ومقدما شكره لرئيس الهيئة لتقديم أول احتفالية بمناسبة عيد الميلاد، للتأكيد على الوحدة الوطنية داخل المجتمع، وأكد أن الشخصية المصرية كما وصفها المفكر الكبير ميلاد حنا، تعتمد على سبعة أعمدة ومنها العامود القبطي الموجود داخل عموم المصريين.

 

بدأت الفعاليات بتفقد معرض المقتنيات المسيحية، وفي المسرح استهلت بالسلام الوطني، ثم تقديم فيلم تسجيلي تضمن مشاهد للرئيس عبد الفتاح السيسي مقدما التهنئة بعيد الميلاد المجيد من داخل الكاتدرائية، تلاه عرض فني لفريق كورال "أغابي" بقيادة أماني فوزي، تضمن مجموعة من الترانيم للسيدة مريم العذراء والسيد المسيح، منها "فى كل عيد ميلاد، شدة وهتزول، خليها أحلى، الليلة فرحة، ارحمنا، البلد دي، وأوبريت مصر في قلب الله"، واختتم العرض بتقديم ميدلي العذراء بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين بمصاحبة الألحان القبطية.

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كما شهدت الاحتفالية باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية قدمتها فرقة أوبرا عربي بقيادة المخرج محمد مصطفى منها "ثلج، أجراس، ليلة عيد، بدأت سنة"، تلاها أوبريت استعراضي غنائي بعنوان "مصر تحتفل بالميلاد" صمم استعراضاته مصطفى عبده وعبد الباعث الزهري، تؤكد فكرته على الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي على أرض مصر ملتقى الأديان ومهد الحضارات، وذلك من خلال تقديم عدة أغنيات تم تأليفها وتلحينها خصيصا من أجل هذه المناسبة، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الشهيرة لفيروز وماجدة الرومي، وغيرها من الأغنيات التي تغنى بها كبار الفنانين احتفالا بميلاد السيد المسيح.

 

واختتمت الاحتفالية بتقديم رئيس هيئة قصور الثقافة دروع تكريم إلى كورال "أغابي" وفرقة "أوبرا عربي" لمشاركتهما المتميزة في الحفل.

 

حضر الاحتفالية عدد من قيادات الهيئة ومنهم الدكتور وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، وفيفيان البتانوني مدير عام الفنون التشكيلية، وسمر الوزير مدير عام المسرح، ومحمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ونخبة من الإعلاميين والمثقفين.

احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
احتفالية عيد الميلاد المجيد
عمرو البسيوني قصور الثقافة عيد الميلاد المجيد السامر وزارة الثقافة

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