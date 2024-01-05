«مصر تحتفل بالميلاد» على مسرح السامر بالعجوزة.. الأحد

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفلا فنيا، الأحد المقبل، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامجها المعد برعاية وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

يقام الحفل في الثامنة مساء بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به فريق كورال "أغابي" بقيادة المدربة أماني فوزي.

ويقدم الفريق خلال الحفل مجموعة من الترانيم، إلى جانب ميدلي مدائح للسيدة العذراء والسيد المسيح، بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين بمصاحبة الألحان القبطية.

ويشهد الحفل أوبريت استعراضيا غنائيا تقدمه "فرقة أوبرا عربي" بعنوان "مصر تحتفل بالميلاد".

يؤكد الأوبريت على فكرة الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي على أرض مصر ملتقى الأديان ومهد الحضارات، وذلك من خلال تقديم عدة أغنيات تم تأليفها وتلحينها خصيصا من أجل هذه المناسبة من قِبل الفنان محمد مصطفى قائد الفرقة، هذا بالإضافة إلى عدد من الأغاني الشهيرة لفيروز وماجدة الرومي، وغيرها من الأغنيات التي تغنى بها كبار الفنانين.