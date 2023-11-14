الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عمرو البسيونى يتفقد مواقع ثقافية بالأقصر لدراسة عملية صيانتها

عمرو البسيوني
عمرو البسيوني

تفقد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الثلاثاء، عددا من المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الأقصر، يرافقه عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

بدأت الجولة التفقدية بـ قصر ثقافة الأقصر، حيث تابع رئيس الهيئة سير العمل بالقصر وتفقد أرجائه كافة؛ للوقوف على ما سيتم فى المرحلة القادمة من عمليات صيانة للمبنى، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالعمل الثقافي والفني والخروج به للجماهير.

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رئيس قصور الثقافة يتفقد قصر ثقافة بهاء طاهر

تفقد قصر ثقافة بهاء طاهر ومتابعة ما يقدمه من أنشطة مختلفة لرواده، ومناقشة ما ورد بتقرير الصيانات البسيطة الخاصة بالموقع، وانتهت الجولة التفقدية بزيارة لقصر ثقافة حاجر العديسات ومتابعة ما يقدم من أنشطة بقاعاته المختلفة، ومنها نادي التكنولوجيا ومكتبة الطفل والمرسم.

جاءت الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمواقع الهيئة على مستوى الجمهورية، بحضور حسين النوبي مدير عام الثقافة بالأقصر، ويوسف محمود مدير العلاقات العامة بالفرع، وهشام العمري مدير إدارة الصيانة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي فرع ثقافة الأقصر قصر ثقافة حاجر العديسات الدكتورة نيفين الكيلاني

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