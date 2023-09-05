الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ثقافتنا في أجازتنا".. استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بـ"ثقافة الأقصر"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استمر قصر ثقافة الأقصر، اليوم، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث أعدت ورشة فنية بعنوان "أبيض وأسود" نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق أبيض وقلم فلوماستر أسود، وورشة فنية بعنوان "لوحة ارشادية" نفذتها شيماء مرجان. 

 

"الرسم بتكنيك مختلف"

 

وجرى إعداد ورشة فنية بعنوان "كيفية عمل دوارة رياح"، وورشة فنية بعنوان "الرسم بتكنيك مختلف" نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة ألوان مائية وورق أبيض وكيس بلاستيك وفرشة، وورق ملون وشاليموه وبريت، ونفذت رنا محمد ورشة بعنوان "استنساخ"، كما نفذت هبه محمد ورشة عمل بعنوان "تزيين الأدوات المدرسية" مستخدمة فوم جليتير ومقص وأقلام، كما أوضحت الدكتورة نجلاء بدوي كورس أساسيات الرسم، هذا بجانب استمرار ورشة العمل المسرحي مع المخرج المسرحي محمود النجار، ونظم قسم الموسيقى العربية ورشة موسيقية تجهيز فرقة الانشاد الديني نفذها طه حساني، ونفذت شيماء محمد ورشة فنية بعنوان "الرسم خامات مختلفة" مستخدمة ورد طبيعي وألوان مائية وورق أبيض وغراء.

 

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

 

وكان بيت ثقافة الأقصر نظم عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة. 

 

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الرمزية في السرد المعاصر" تحدث عمرو عبد الصبور عن نشأة الرمزية ومفهوم الرمزية وأشكالها، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التنمر أسبابه وأنواعه وكيفية علاجه" أوضح محمد أمام معنى التنمر والأسباب التي تؤدي إلى التنمر وكيفية علاج التنمر وطرق الإبتعاد عنه، كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "مكارم الأخلاق" تحدث عبد الستار على عن مدح الله رسوله بمكارم الأخلاق، فضل حسن الأخلاق، من مكارم الأخلاق البشر والسرور والابتسامة ولين الكلام في وجه الآخرين. 

 

وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" قيمة الوقت "أوضح د. عبده الضوي أهمية استغلال الوقت وكيفية استغلال أوقات الفراغ، قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" تاريخ أفريقيا" أوضح محمد إبراهيم أفريقيا ثان أكبر قارة في العالم وثان أكبر عدد سكان في العالم، أفريقيا أصل الحضارات، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان "عبيد ابن الجراح" ألقاها محمد علي متناولا سيدنا محمد لقبه بالقوى الأمين، سيدنا محمد بشاره بالجنة، وله منزلة كبيرة بين الصحابة، بينما أعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "الله يا موجود"، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي بعنوان" نسيان ". 

 

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دلالات الرمز في القصيدة الحديثة" أوضح محمد جاد المولى فكرة الرمز والاشكاليات التى يقع فيها الشعراء، معنى مدلول الرمز، نماذج الشعراء وفكرة الرمز، كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "بناء عقل صحي وفكر سليم" تحدث يحيى أحمد عن بناء العقل الصحي وكيفية توعية المجتمع نحو العقل الصحي وكيفية متابعة الأفكار نحو الأطفال وتجنب العقل من الأفكار الغير صحية، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذها سهري سباق، هذا بجانب عرض مسرح عرائس قصة بعنوان" الأمانة" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح. 

 

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
قصر ثقافة الأقصر فعاليات النشاط الصيفي الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم جنوب الصعيد الثقافى

مواد متعلقة

تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 750 سائحًا فى سماء الأقصر

سكرتير عام الأقصر تعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

ورشة عمل "التنظيم والإدارة" لموظفي جامعة الأقصر

رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة وترميم محيط معابد الكرنك

«حماية الطفل بالأقصر» تناقش بلاغات خط نجدة الطفل بإسنا

انطلاق 13 رحلة بالون على متنها 312 سائحًا بالأقصر

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"بكى على الهواء".. ماجد الكدوانى يتصدر ترند السوشيال ميديا

"أمن القاهرة" ينقذ مشردا في وسط البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات