"ثقافتنا في أجازتنا".. استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بـ"ثقافة الأقصر"

استمر قصر ثقافة الأقصر، اليوم، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث أعدت ورشة فنية بعنوان "أبيض وأسود" نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق أبيض وقلم فلوماستر أسود، وورشة فنية بعنوان "لوحة ارشادية" نفذتها شيماء مرجان.

"الرسم بتكنيك مختلف"

وجرى إعداد ورشة فنية بعنوان "كيفية عمل دوارة رياح"، وورشة فنية بعنوان "الرسم بتكنيك مختلف" نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة ألوان مائية وورق أبيض وكيس بلاستيك وفرشة، وورق ملون وشاليموه وبريت، ونفذت رنا محمد ورشة بعنوان "استنساخ"، كما نفذت هبه محمد ورشة عمل بعنوان "تزيين الأدوات المدرسية" مستخدمة فوم جليتير ومقص وأقلام، كما أوضحت الدكتورة نجلاء بدوي كورس أساسيات الرسم، هذا بجانب استمرار ورشة العمل المسرحي مع المخرج المسرحي محمود النجار، ونظم قسم الموسيقى العربية ورشة موسيقية تجهيز فرقة الانشاد الديني نفذها طه حساني، ونفذت شيماء محمد ورشة فنية بعنوان "الرسم خامات مختلفة" مستخدمة ورد طبيعي وألوان مائية وورق أبيض وغراء.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

وكان بيت ثقافة الأقصر نظم عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الرمزية في السرد المعاصر" تحدث عمرو عبد الصبور عن نشأة الرمزية ومفهوم الرمزية وأشكالها، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التنمر أسبابه وأنواعه وكيفية علاجه" أوضح محمد أمام معنى التنمر والأسباب التي تؤدي إلى التنمر وكيفية علاج التنمر وطرق الإبتعاد عنه، كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "مكارم الأخلاق" تحدث عبد الستار على عن مدح الله رسوله بمكارم الأخلاق، فضل حسن الأخلاق، من مكارم الأخلاق البشر والسرور والابتسامة ولين الكلام في وجه الآخرين.

وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" قيمة الوقت "أوضح د. عبده الضوي أهمية استغلال الوقت وكيفية استغلال أوقات الفراغ، قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" تاريخ أفريقيا" أوضح محمد إبراهيم أفريقيا ثان أكبر قارة في العالم وثان أكبر عدد سكان في العالم، أفريقيا أصل الحضارات، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان "عبيد ابن الجراح" ألقاها محمد علي متناولا سيدنا محمد لقبه بالقوى الأمين، سيدنا محمد بشاره بالجنة، وله منزلة كبيرة بين الصحابة، بينما أعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "الله يا موجود"، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي بعنوان" نسيان ".

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دلالات الرمز في القصيدة الحديثة" أوضح محمد جاد المولى فكرة الرمز والاشكاليات التى يقع فيها الشعراء، معنى مدلول الرمز، نماذج الشعراء وفكرة الرمز، كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "بناء عقل صحي وفكر سليم" تحدث يحيى أحمد عن بناء العقل الصحي وكيفية توعية المجتمع نحو العقل الصحي وكيفية متابعة الأفكار نحو الأطفال وتجنب العقل من الأفكار الغير صحية، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذها سهري سباق، هذا بجانب عرض مسرح عرائس قصة بعنوان" الأمانة" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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