ورش عزف وخط عربى ضمن مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" بثقافة الأقصر

استمر قصر ثقافة الأقصر في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ونفذ قصر ثقافة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، ورشة فنية "صلصال" نفذتها رنا محمد مستخدمة ورق الكانسون وصلصال، وورشة فنية "لوحة شتاء" نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون وألوان، وأقيم كورس تعليم الشعر بعنوان "ميلاد شاعر" للشاعر يحيى سمير، ونفذت شيماء سعيد ورشة فنية بعنوان "فن المانديلا" مستخدمة ورق الكانسون وألوان، كما أعد قسم الثقافة العامة دوريًا ثقافيًا لرواد القصر أدارته حسانية حجاج.

كما نفَّذ قسم الموسيقى العربية ورشة عزف على الناي نفذها طه حساني، ونفذت مشيرة طلعت ورشة "ميدالية عنقود" وورشة أشغال يدوية "كيفية عمل هواية"، مستخدمة ميدالية وحلقات وأشكال معدن مسامير مقطرة وخرز ودبوس مكتب، ورشة فنية "عمل حلق من اللولي"، مستخدمة حلقات وخرز لولي وخيط صنارة، نفذت ورشة فنية بعنوان "ماسكات" نفذتها منار السيد باستخدام فوم جليتير ومقص وأستيك، هذا بجانب استمرار ورشة "تعليم الخط العربي" نفذتها شيماء مرجان.

وتأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

وكانت قد اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الليالي الفنية للمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي أقامتها على مدار شهري يوليو وأغسطس بالنادي الاجتماعي بمطروح، وقدمت خلالها عروضًا للفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية لاقت إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من جمهور وضيوف المدينة الساحلية.

وشهد اليوم الختامي عرضًا لفرقة الأقصر للفنون الشعبية قدمت بها مجموعة متميزة من الاستعراضات بقيادة الفنان محمد فاروق، منها "صعيدي، فلاحي، الفرح، النوبة".

كما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضها لليلة الأخيرة بمجموعة كبيرة من الفقرات الراقصة بقيادة الفنان محمد أبوصالح منها "شباب البحر، الصياد، آه يا لالي، الخلالة، يا طير يا رمادي، السمسمية".

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