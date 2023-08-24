"ثقافتنا في إجازتنا".. استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة الأقصر

استمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "تحوير الأرقام" نفذتها شيرين فتح الله، كما نفذ قسم المسرح ورشة بعنوان "كيفية إعداد ممثل مسرحي" قدمها أشرف محمد، ونفذت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكي قصة بعنوان "الريشة السحرية" سردتها زينب محمد، كما نفذت مكتبة الطفل لعبة" الكور".

بجانب اكتشاف مواهب إشراف طه حساني بقسم الموسيقى العربية، واستكمال ورشة المسرح "إعداد ممثل مسرحي" نفذها أشرف محمد، كما أقيم عرض مسرح عرائس بعنوان "الأكل المضر بالصحة"،

وضمن أنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة الأقصر، نفذ قسم الفنون التشكيلية بالقصر عدة أنشطة فنية منها ورشة "أبيض وأسود" نفذتها منار السيد، ورشة فنية بعنوان "ابتكار في تحوير الأرقام و الحروف" نفذتها شيرين فتح الله، ورشة فنية بعنوان "الرسم على ورق الكرافت" نفذتها رنا محمد مستخدمة ورق الكرافت وألوان خشب، ورشة أشغال يدوية "كيفية عمل ميدالية" نفذتها شيماء مرجان مستخدمة زرادية وخرز وسلسلة وحلقة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.