ضمن "ثقافتنا فى إجازتنا".. استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بـ"ثقافة الأقصر"

استمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وشملت الفعاليات عدة أنشطة فنية وثقافية متنوعة منها ورشة فنية بعنوان "عمل كارت معايدة" نفذتها رنا محمد، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "كيفية عمل بوكيه ورد" نفذتها صفاء حسن، وورشة فنية "أشكال مختلفة من الصلصال" نفذتها منار السيد، أعقبها ورشة حكي قصة بعنوان "السمكات الثلاثة" سردتها زينب محمد.

ونفذت وحدة الحاسب الآلي بقصر الثقافة، محاضرة بعنوان "شرح أيقونات سطح المكتب" للتعريف بدور الحاسب الألي ودور الكبير في حياتنا اليومية حيث ألقاها محمود أحمد مدرب التكنولوجيا بالقصر، ونفذت ورشة أشغال يدوية"عمل تابلوه بالفوم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة" نفذتها منار أيمن، بينما أعدت مكتبة الطفل ورشة حكي قصة بعنوان "عصفور مرجانة" سردتها أسماء مكرم.

وأعقبها دوري ثقافي للرواد بين مجموعتين إشراف حسانية حجاج وهويدا أمين وذلك لتنمية المهارات الفكرية والثقافية لدى الرواد، وللترفيه على الأطفال أعدت لعبة الكراسي مع العزف على الناي إشراف هاله أمين وأسماء مكرم.

واختتمت الأنشطة بورشة مسرح" كيفية إعداد ممثل مسرحي" أعدها المخرج المسرحي محمود النجار، كل ذلك لتأهيل الطفل فنيا وثقافيا لخلق جيل موهوب ومبدع، يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

فعاليات النشاط الصيفي

فعاليات النشاط الصيفي

فعاليات النشاط الصيفي

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