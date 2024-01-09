"القومي للترجمة" يكشف عن القائمة القصيرة لجوائزه السنوية

اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني القائمة القصيرة لجوائز المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي وجاءت الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة كالتالي:

أولا: القائمة القصيرة في جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الاّداب والدراسات النقدية الدورة الثانية 2023-2024

رواية "مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا من تأليف الكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي والمترجمة عن اللغة الروسية والصادرة عن المركز القومي للترجمة.

وعن الإسبانية تأتي رواية "الوحش" من تأليف كارمن مولا ومن ترجمة محمد صلاح الدين الفولي والصادرة عن دار عصير الكتب.

العمل الثالث هو رواية "رجال الأب" من تأليف نيقولاي ليسكوف ومن ترجمة يوسف نبيل باساليوس والعمل مترجم عن اللغة الروسية وصادر عن دار اَفاق للنشر والتوزيع.

ثانيًا: القائمة القصيرة لجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم (الدورة الثانية 2023-2024)

ضمت هذه القائمة كل من الأعمال التالية:(أَي كيو فاي:رحلة من الدماغ إلى الروح:نظرية عصبية في تفسير الوعي) من تأليف جوليو تونوني ومن ترجمة أحمد عمرو عبد المنعم شريف،العمل مترجم عن اللغة الإنجليزية وصادر عن دار نشر نيوبوك للنشر.

العمل الثاني يأتي بعنوان "ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر:حتى لا تفرض الاَلات سيطرتها على العالم " من تأليف ستيورات راسل، من ترجمة مصطفى محمد فؤاد وأسامة إسماعيل عبد العليم ومراجعة مصطفى محمد والعمل صادر عن مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع.

وعن اللغة الإنجليزية أيضًا العمل الأخير في هذه القائمة والذي يأتي بعنوان "العقل والمادة"من تأليف إرفين شرودنجر ومن ترجمة أحمد سمير سعد إبراهيم والصادر عن اَفاق للنشر والتوزيع.

ثالثًا: القائمة القصيرة في جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية (الدورة الثانية 2023-2024

"المناخ:علم الغلاف الجوي" من تأليف نخبة ومن ترجمة ايملي محمد حلمي والكتاب مترجم عن اللغة الإنجليزية عن المجمع العلمي المصري.

كتاب "اليهود في الإمبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ" من تأليف إيرما لفوفنا فاديفا ومن ترجمة أنور إبراهيم والمترجم عن اللغة الروسية، والعمل من إصدارات المركز القومي للترجمة.

تاريخ الهند الحديثة والصادر عن دار العلوم للنشر والتوزيع من تأليف بيبان تشاندرا ومن ترجمة أحمد محمد عبد الرحمن القاضي ورانيا محمد فوزي والعمل مترجم عن الإنجليزية.

"خريطة المعرفة:كيف فقد العالم أفكار العصر الكلاسيكي وكيف استعادها:تاريخ سبع مدن " والمترجم عن الإنجليزية، العمل من تأليف فيوليت مولر ومن ترجمة محمد حامد درويش ومراجعة هاني فتحي سليمان وصادر عن مؤسسة هنداوي.

"سيد اللعبة:هنري كسينجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط" والمترجم عن اللغة الإنجليزية، من تأليف مارتن إنديم ومن ترجمة ياسر محمد صديق والعمل صادر عن دار نهضة مصر.



وأخيرًا تأتي القائمة القصيرة في جائزة الشباب وجاءت الأعمال التي وصلت اللقائمة القصيرة كالتالي:

"أربعون عامًا من الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الصين (1978-2018) من تأليف منة الله صالح وهبة سمير المطراوي ومراجعة حسانين فهمي والعمل مترجم عن اللغة الصينية وصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع.

العمل الثاني في قائمة الترجمة للشباب "الأرض السفلية:رحلة عبر الزمن السحيق" من تأليف روبرت ماكفارلن ومن ترجمة ياسمين العربي عبد الغني والمترجم عن اللغة الإنجليزية عن مؤسسة هنداوي للنشر.

رواية "مارينا سيركا" من تأليف غراتسيا ديليدا ومن ترجمة مينا شحاتة نخلة فانوس والعمل مترجم عن الإيطالية وصادر عن دار نشر حكاية.

العمل الرابع في القائمة:"اجتياز القرن الحادي والعشرين:أخطر عشرة تحديات تواجه البشرية وكيف يمكن التغلب عليها" من تأليف جوليان كريب ومن ترجمة سارة محمد بدوي طه ومراجعة هبة عبد العزيز غانم والعمل مترجم عن الإنجليزية وصادر عن مؤسسة هنداوي.

العمل الخامس والأخير في هذه القائمة هو "ألبير كامو:مقدمة قصيرة جدًا" من تأليف أوليفر جلوج ومن ترجمة مؤمن محمود رمضان ومن مراجعة عبد الفتاح عبد الله و العمل مترجم عن اللغة الإنجليزية وصادر عن مؤسسة هنداوي.