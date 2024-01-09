القناع الأخير.. رواية جديدة للوتس عبد الكريم عن المصرية اللبنانية

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع رواية "القناع الأخير"، تأليف الدكتورة لوتس عبد الكريم، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 من شهر فبراير المقبل.

وجاء في تصدير الرواية: “اقتربت منه بحركة غريزية فجأة، وأمسكت بكلتا يديه، فقد رأت لدهشتها الشديدة دموعا غزيرة تنهمر وتغسل وجهه كله، وهو لا يزال في وقفته مطأطئ الرأس صامتا لا يتحرك، ضغطت بكلتا يديها متسائلة في تأثر وجزع شديدين: مابك؟”.

وأجابها بعد لحظات في صوت متقطع خافت: “بم تريدينني أن أجيبك؟، أقول لك إن أمنيتي الوحيدة أن اصحبك بعيدا عن الناس واعيش بك ولك مدى الحياة، رغم انفهم جميعا ورغم الظروف، كل الظروف، ورغم المشكلات والعراقيل التي تقف في سبيل ارتباطنا؟”.

أحست بصدق نبراته وأحست بمدى حيرته ورغبته وتردده وحبه، كلا إنه لا يخدعها هذا الرجل، إنه لا يكذب، إنه يريدها فعلا ولا يدري كيف السبيل.

أما عن الدكتورة لوتس عبد الكريم فهي مؤسسة مجلة الشموع، وهي كاتبة مصرية، وعضوة بالمجلس الأعلى للثقافة، وبمجلس الشؤون الخارجية، ومجلس إدارة نقاد الفن التشكيلي.

وخصصت لوتس عبد الكريم ندوات بصالونها الثقافي يحضرها الساسة وكبار الكتاب، وتحتفل فيها كما بمجلة الشموع المتخصصة بذكرى الأدباء والكتاب التي ترأسها من أمثال طه حسين، وتوفيق الحكيم، وعبد الوهاب، وأم كلثوم، وبليغ حمدي، ونزار قباني، وسيد مكاوي، ومصطفى أمين، العقاد، ویوسف إدريس، ومصطفی محمود، ويوسف وهبي، وسناء جميل، ومحمد الموجي، والملكة فريدة، وحسین بیکار، وصلاح طاهر، وصبري راغب، ومحمود مرسي، وغيرهم.

وأصدرت لوتس عبد الكريم كتابًا عن موسیقار الأجيال محمد عبد الوهاب دونت فيه أحاديثه وندوات صالونه، وصدرت منه طبعة ثانية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2003، كما أصدرت كتابًا عن فارس الرومانسية الأديب يوسف السباعي 2004م، ثم كتابًا عن حياة الكاتب إحسان عبد القدوس وأدبه، وكتاب عن عميد المسرح يوسف وهبي. أما كتابها عن الملكة فريدة الذي صدر عام 1993م، فكان عنوانًا لصداقة كبيرة وعميقة قامت بينهما حين اختارت الملكة مرسمها وقاعة الفن الذي تبدعه في منزل لوتس عبد الكريم، فكانت قاعة الشموع أول قاعة خاصة للفن التشكيلي بمصر، وظلت تقدم أعمال كبار الفنانين بعد رحيل الملكة.

وأصدرت في فبراير 2008م کتابًا آخر عن الملكة فريدة عنوانه "الملكة فريدة وأنا - سيرة ذاتية لم تكتبها ملكة مصر" عن سلسلة "کتاب اليوم" التي تصدر بشكل شهري عن مؤسسة أخبار اليوم. كما أصدرت عن السلسلة نفسها كتابًا في ديسمبر 2008م عنوانه "مصطفى محمود.. سؤال الوجود بين الدين والعلم والفلسفة"، وترأست تحرير "كتاب الشموع" الذي صدر عن مجلة "الشموع"، وصدر فيه كتاب "توفيق الحكيم.. مئة عام" بتقديم وإشراف لوتس عبد الكريم.