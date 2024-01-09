الثلاثاء 09 يناير 2024
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الثقافة

منها الأعمال الكاملة لطه حسين.. إصدارات نهضة مصر في معرض الكتاب

جانب من الإصدارات
جانب من الإصدارات

تشارك دار نهضة مصر للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 وتقدم الدار مجموعة من الإصدارات الحديثة والمتميزة في موضوعات متنوعة، تشمل الأدب، والعلوم الاجتماعية، والتنمية الذاتية، والثقافة الإسلامية، والسير والتراجم، بالإضافة إلى أدب الطفل، وبمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب تقدم الدار  خصومات على إصداراتها المتميزة تتراوح ما بين 30% وتصل إلى 80%.

فمن الإصدارات المهمة التي تقدمها نهضة مصر "الأعمال الكاملة لطه حسين"، وهي واحدة من بين إصداراتها الكلاسيكية المهمة، وتأتي في مجلد واحد يضم الأعمال الروائية الكاملة للكاتب الراحل طه حسين، ويحتوي على سبع روايات.

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أيضًا، تقدم الدار رواية "أحلام شارع الخرنفش" للكاتب أحمد يوسف شاهين وتدور حول شاب يعيش تجاربه ومغامراته في الحياة بعد أن يسافر إلى باريس ويعود إلى القاهرة، وتتناول قضايا الهوية والبحث عن الذات.

ومن كتب التنمية الذاتية، يأتي في المقدمة كتاب "جيل ألفا" الموجه للآباء والمعلمين وقادة جيل الألفية الذين يبحثون عن إرشادات حول سبل تربية أطفالهم الذين ولدوا في الفترة من 2010 إلى 2024.

وبجانب ذلك، يمكن الاطلاع على كتاب "مختصر جمال العالم" للكاتب رامي حمدي، وهو مجموعة من لقاءات الكاتب مع شخصيات مشهورة من مختلف المجالات، يتحدث فيها الكاتب عن العثور على الجمال في العالم.

وتشمل قائمة إصدارات نهضة مصر لمعرض الكتاب أيضًا رواية: "ماريو وأبو العباس" للكاتبة ريم بسيوني، وهي رواية تاريخية تدور أحداثها بين عصر المتصوف المرسي أبو العباس، وعصر المصمم المعماري الإيطالي ماريو روسي، ورواية "دمعة على الموت الأول" للكاتبة عفاف طبالة، وهي رواية اجتماعية تتناول قصة امرأة تعيش حياتها محرومة من رؤية ابنتها الوحيدة، لكنها في لحظاتها الأخيرة تستدعي ابنتها.

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ومن بين الإصدارات الجديدة تقدم نهضة مصر كتابًا بعنوان:"حق الكد والسعاية" لدكتور محمد بشاري، وهو كتاب يرصد ويحلل "فتوى حق الكد والسعاية" المثيرة للجدل والتي تنص على إعطاء الزوجة نصيبًا من ثروة الزوج عند وفاته، إلى جانب حصتها الشرعية في الميراث. 

ومن السير الذاتية المُلهمة أصدرت نهضة مصر كتاب "سر حياتي.. حكاية العربي" الذي يُوثِّق مشوار رجل الأعمال الراحل "محمود العربي"، أحد رواد الصناعة والاقتصاد في مصر، والذي يستهدف تلقي الشباب العربي تجارب حياة الناجحين.

كما تضم القائمة أيضًا كتابًا "صالون الحاتي وجيلاتي" للكاتبة نهى شوقي، ويتناول العلاقة بين العمارة والموسيقى وتأثيرهما على بناء الإنسان وإحساسه الداخلي.

هناك أيضًا طبعة جديدة من كتاب "يوميات مقاتل في حرب 1973"، وهو مذكرات المشير محمد عبد الغنى الجمسي، أحد القادة العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر.

ومن أدب الطفل قصة  "جابو" وقصة "حلق مريم" للمؤلفة رانيا بده، و"نور والسيد ظلام" لمحمد سيد عبدالتواب، و"صورتان" لعفاف طبالة والتي تتناول القضية الفلسطينية والنكبة، وقصتين أخريين بعنوان "المزرعة الصينية" و"أهل كرم" لسماح أبو بكر عزت، بالإضافة إلى إصدارات ديزني وناشيونال جيوجرافيك المميزة، وعروض مميزة على أعمال الراحل يعقوب الشاروني التي أصدرتها نهضة مصر.

وإضافة لما سبق، توفر دار نهضة مصر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب  لتلبية احتياجات القراء المختلفة وتعزيز محتوى الثقافة والمعرفة، منها: الكتب الأكاديمية والعلمية في مجالات، مثل: الاقتصاد، والسياسة، والتاريخ، والفلسفة، والعلوم، والأدب بأنواعه، ومن بين العناوين الحديثة رواية "جرّاح" للمؤلف وائل السيد علي، و"الاستثمار في الابتكار" لمحمود قنديل و"رميم" لـ مصطفى حسني، و"موسوعة الفروق اللغوية" الجزء الرابع لمحمد محمد داوود.

وتعتبر دار نهضة مصر واحدة من دور النشر البارزة والمهمة في مصر، وتقدم إسهامًا كبيرًا في إثراء المشهد الثقافي والأدبي في البلاد.

اصدارات نهضة مصر
دار نهضة مصر معرض القاهره الدولي للكتاب طه حسين التنمية الذاتية اصدارات نهضة مصر

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