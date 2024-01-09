يوسف نوفل: تعلمت وأنجزت رسالتي في مكتبة قصر ثقافة بورسعيد

شهد قصر ثقافة بورسعيد، أمس الاثنين، لقاء أدبيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفاء بمسيرة الشاعر والناقد الكبير الدكتور يوسف نوفل، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، في سياق خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر بالمحافظات الذين قدموا عطاءات مهمة في حقلي الثقافة والإبداع.

شارك في اللقاء الأدباء الدكتور سامح درويش، الدكتورأحمد عزت يوسف، الدكتور ندى الحسيني، الدكتورسارة محمد غانم، محمد عبد القادر، ومحمد حافظ، وبحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، والشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، وعدد كبير من مثقفي وأدباء بورسعيد وعدد من الأكاديميين وأساتذة جامعة بورسعيد ودمياط وأقارب وتلاميذ المحتفى به.

بدأت الفعاليات بكلمة للشاعر عادل الشربيني الذي أدار اللقاء مرحبا الحضور، وقدم خلاله نبذة مختصرة لسيرة المحتفى به، وأهم الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته الأدبية، موجها الشكر لهيئة قصور الثقافة لتنظيمها لهذا البرنامج وغيره من البرامج الثقافية المهمة.

وفي كلمته تناول الشاعر مسعود شومان دور الهيئة في إعادة الرموز الأدبية لمكانتها من خلال برنامج "العودة إلى الجذور"، متحدثا عن بعض الجوانب الحياتية والفنية في مسيرة د. يوسف نوفل، وأبحاثه المنشورة عن الثقافة واللغة العربية، وأبرز مؤلفاته ومنها "جماليات القصة القرآنية"، "المكتبة العربية ومصادرها"، "الحوار في المسرحية العربية"، "القصة والرواية بين جيلي طه حسين ونجيب محفوظ"، وغيرها، وأضاف: حين نكرم عالما جليلا أو شاعرا أو أديبا في حياته فإننا نكرم أنفسنا ونكرم المؤسسة الثقافية بالتنقيب عن جذور الشخصيات المصرية ذات العطاءات الثرية.



وأوضح الشاعر عبده الزراع أن يوسف نوفل يعد أحد أعمدة مصر الثقافية، وأثرى حياتنا الثقافية والأدبية بالكثير من الإصدارات في مجال النقد والشعر والقصة، بالإضافة إلى تأليفه أول موسوعة عن الشعر العربي الحديث، ونال الكثير من الجوائز الكبرى تقديرا لمشواره ومنجزه الأدبي.

وتحدث الشاعر محمد عبد القادر عن شخصية "نوفل" وتواضعه رغم بلوغه أعلى المناصب الثقافية والأدبية، قائلا: شرفت بكتابته لمقدمة أول ديوان شعر خاص بي، واعتبرت ذلك بمثابة شهادة ووسام على صدري بمجرد ذكر اسمه عليها، واختتم حديثه بقراءة عدد من الأبيات من الديوان.

واستعرض الشاعر د. سامح درويش محطات علاقته مع د. "نوفل" موضحا أن المحطة الأولى كانت فى صيف عام ١٩٦٧ حيث التقى به للمرة الأولى بالنادي البحري ببورفؤاد، ودار الحديث بينهما كتابة شعر الفصحى، وديوان "انتفاضات الوجد والغضب" الذى كتب عنه دراسة نقدية.

أما الشاعر محمد حافظ فتحدث عن علاقة "نوفل" الإنسانية بزملائه وتلاميذه وعشقه لبورسعيد وضمه إلى الجزء الثاني من موسوعة "أعلام بورسعيد".

وقال الناقد د. أحمد يوسف عزت المستشار الثقافي والفني لرئيس جامعة بورسعيد: شرفت بحضور هذا اللقاء للحديث عن عميد العلماء ابن محافظة بورسعيد أرض البواسل باعتباري أحد تلاميذه. وأضاف أنه كان على علاقة وطيدة بالأديب الكبير منذ أن كان طالبا في الكلية، من خلال المسابقات الأدبية التي كان يتقدم إليها كما تحدث عن مسيرة نوفل العلمية، واستحقاق حصوله على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

وتناول د. ندا الحسيني أستاذ النحو والصرف بكلية الآداب ببورسعيد، سيرة عطاء نوفل وتأسيسه لكلية التربية ببورسعيد، وكذلك إنشاء أقسام اللغة العربية بعدة جامعات منها قناة السويس، العريش، السويس، الإسماعيلية، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير دراسة اللغة العربية من خلال مشاركاته في عضوية اللجان والمؤتمرات الأدبية والتربوية بمصر والعالم العربي، ودوره في إدخال مقرر المكتبة العربية ومصادرها ضمن لوائح كليات التربية والآداب بالجامعات المصرية، إلى جانب إسهاماته الكثيرة بجامعات القناة.

ووصفته د. سارة غانم أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة بورسعيد، في حديثها بأنه حامل لواء لغتنا الجميلة، وتابعت قائلة: حرصتُ دوما على أن يتكرم علي بتدريس كتابه الموسوعي المكتبة العربية ومصادرها لطلاب الفرقة الأولى من طلاب قسم اللغة العربية وآدابها، وأختتم كلمتي بالدعاء له أن يبارك في عمره وأن يظل يمتعنا بكل جديد في العربية مما يجعلنا نقف مشدوهين أمام بهاء علمه ورقة تواضعه.

وتحدث د. يوسف نوفل عن أثر المكان على تجربته الشعرية والنقدية وأكد أن هذا التكريم أهم تكريم له في حياته وأنه من عشاق قصور الثقافة منذ عام ١٩٦٤.

ووجه "نوفل" شكره للقائمين عليها لتكريمه، وقال إنها مؤسسة وطنية عظيمة تستحق كل تقدير، وقد تعلمت وأنجزت رسالتي في مكتبة قصر ثقافة بورسعيد.

واختتم اليوم بتكريم الأديب والناقد الكبير بتسليمه شهادة تقدير، ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى شهادة تقدير مقدمة من نادي أدب القصر.

برنامج العودة إلى الجذور يأتي ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكريم القامات الثقافية والأدبية في كل ربوع الوطن لاسيما في مسقط رؤوسهم إعلاءً لقيمة الأدب والإبداع بين الأجيال الجديدة، وشهد اللقاء الذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الثقافية والإدارة العامة للثقافة العامة بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي، عرضا فنيا قدمته فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة عازف السمسمية الفنان محمود غندر، تضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية تغنى بها كوكبة من نجوم الغناء الشعبي.