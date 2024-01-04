يوسف نوفل عن الاحتفاء به في "العودة إلى الجذور": أشكر وزارة الثقافة

تكرم الهيئة العامة لقصور الثقافة الناقد الكبير الدكتور يوسف نوفل، ضمن برنامجها" العودة إلى الجذور"، الإثنين المقبل 8 يناير.

وتواصلت “الدستور” مع الدكتور يوسف نوفل للحديث حول هذا الأمر، والذي قال: “بهذه المناسبة أجد من الأهمية أن أشكر وزارة الثقافة بمختلف أجهزتها وقياداتها وهيئة قصور الثقافة بمختلف أجهزتها وقياداتها على اهتمامهم الكريم بتكريم المثقفين والمبدعين”.

وأضاف: “أود أن أشير إلى التأريخ الثقافي لعلاقتي بهيئة قصور الثقافة تلك العلاقة التي تمتد في جذورها العميقة وإلى ستينيات القرن الماضي وذلك في مستويين": أحدهما حين كنت اعد لرسالتي لنيل درجة الماجستير حيث كنت أتردد على مكتبة قصر ثقافة بورسعيد بلدي ومحبوبتي واستعين بالمراجع والمصادرن أما المستوى الثاني فحين كنت أسهم في أنشطتها منذ ذلك العهد البعيد إما بكتابة المقالات في المجلة التي كان يصدرها قصر ثقافة بورسعيد، وإما بالمشاركة في ندواتها، واستمر هذا النشاط حتى الآن، وهذا شيء اعتز به غاية الاعتزاز.

الدكتور يوسف نوفل فقد ولد بمحافظة بورسعيد عام 1938، ويعد من أبرز الشخصيات في النقد العربي الحديث، ألف أول موسوعة عن الشعر العربي الحديث، والتي تضم معجما عن أكثر من 7500 شاعر عربي من المحيط إلى الخليج، كما ألف 37 كتابا أدبيا ونقديا في الشعر والقصة والمسرحية، إلى جانب الأبحاث المنشورة عن الثقافة واللغة العربية، والنقد الأدبي في المجلات العلمية والأدبية داخل مصر وخارجها.

من أبرز مؤلفاته "جماليات القصة القرآنية"، "المكتبة العربية ومصادرها"، "الحوار في المسرحية العربية"، "القصة والرواية بين جيلي طه حسين ونجيب محفوظ"، وغيرها.

وإلى جانب عطائه الأدبي، شغل "نوفل" عدة مناصب قيادية في الجامعات المصرية والعربية، وأسس الكثير من أقسام اللغة العربية فى المحافظات منها العريش، السويس، بورسعيد والإسماعيلية، كما ساهم في تطوير دراسة اللغة العربية من خلال مشاركاته في عضوية اللجان والمؤتمرات الأدبية والتربوية بمصر والعالم العربي، ويشغل حاليا منصب أستاذ متفرغ بكلية البنات بجامعة عين شمس.

حاز "نوفل" عدة جوائز أهمها "كفافيس الدولية"، و"عين شمس التقديرية" فى الآداب، "شاعر مكة" فى نقد الشعر، "جائزة الدولة التقديرية" في الآداب عام 2022، وهو مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.