يوسف نوفل: ما يحدث في فلسطين مأساة غير مسبوقة في التاريخ

قال الناقد البارز يوسف نوفل تعليقًا على التطورات المأساوية التي يشهدها الشعب الفلسطيني: إن ما يحدث الآن على الساحة العربية بوجه عام وخاصة فوق أرض فلسطين وما يتم من جرائم حرب يعاقب عليها القانون في غزة أمر لم يحدث على مدى التاريخ القديم والحديث لأنه يحدث من محتل غاشم غاصب برعاية القوى الكبرى العالمية وبصمت تام من أهل الديار، وبذلك فإنها مأساة انسانية تفوق المآسي التي شهدها التاريخ القديم في الاستعمار القديم والحديث بجميع قارات الأرض.

مؤامرة عالمية

وأضاف نوفل: “من العجيب هذا الغياب وهذا الصمت وهذا التستر على مرأى ومسمع من العالم، صحيح أنه رأينا صورًا لاحتجاجات ومظاهرات وهتافات هنا وهناك، لكن ذلك لا يصنع في الأمر شيئًا. أين الأمم المتحدة وأين مجلس الأمن وأين منظمات حقوق الإنسان، صمت تام بل شلل تام، إنها مؤامرة إنسانية عالمية”.

واستطرد: يحضرني - بهذه المناسبة الأليمة- ما قاله المفكر الراحل "عبد الوهاب المسيري" تفسيرا لغطرسة إسرائيل وعدوانيتها المفرطة، حيث أرجع ذلك إلى سببين: أولهما التأييد الأمريكي بلا حدود، والتقصير العربي بلا حدود.

الهجوم الإسرائيلي

كانت ردود الفعل العربية والدولية المدينة لإسرائيل قد توالت عقب الهجوم الإسرائيلي الغشيم على ساحة مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 قتيل.

ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيانها أمس الثلاثاء المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين معتبرة هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ومطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

حداد عام

وفي وقت سابق، منعت اسرائيل عبور المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر للفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مهددة بقصف القوافل الإنسانية والمساعدات حال عبورها من مصر ووصولها لغزة.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.