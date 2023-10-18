الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسيرة تضامن لطلاب الإسكندرية لدعم فلسطين

طلاب جامعة الإسكندرية
طلاب جامعة الإسكندرية

نظم طلاب جامعة الإسكندرية، وقفة تضامنية ومسيرة طلابية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة بفلسطين.

هتافات لدعم القضية الفلسطينية

وانطلق الطلاب بمسيرتهم بمحيط مجمع الكليات النظرية ومكتبة الإسكندرية في شارع سوتير، مرددين عشرات الهتافات لدعم القضية الفلسطينية، ومنها: "بالروح بالدم نفديك يا غزة"، و"فلسطين عربية ليوم الدين"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، "تسقط إسرائيل".

ورفع الطلاب أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية كما حرص بعضهم على ارتداء قمصان مطبوع عليها علم واسم وخريطة فلسطين.

 

وقفة تضامنية العدوان الإسرائيلى جامعة الإسكندرية الإسكندرية القضية الفلسطينية

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