"لا تكن كاتبًا".. كتاب جديد لفتحي المزين بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "لا تكن كاتبًا" للكاتب فتحي المزين، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من فبراير المقبل.

وعن الكتاب يقول فتحي المزين:" هذا الكتاب يضم جهود ٢٦ كاتبًا وروائيًّا مصريًّا وعربيًّا،في طياته ستجد الكثير من الإجابات المنوَّعة للعديد من الأسئلة ذات الصلة بالكتابة والقراءة.

أهمها، كيف أبدأ في مشروعي الكتابي الأول؟، هل أنا موهوب أم موهوم في الكتابة؟، ما هي ورشات العمل المفيدة في هذا الشأن؟، ما هي قيمة القراءة في مشوار الكتابة؟، هل الكتابة موهبة أم حرفة يمكن تعلمها؟، ما هي أبرز تحديات الكتابة وكيفية التغلب عليها؟، كيف أتغلب على بلوك الكتابة؟، ما هي أبرز ترشيحات الكتب في هذا الشأن؟، كيف وأين أنشر كتابي الأول؟.

يُجيب عن تلك الأسئلة هؤلاء الكتاب الكبار ويتحدثون عن تجاربهم الخاصة في عالم الكتابة والقراءة، والكتاب يعد مرجع مهم لأي كاتب شاب يحتاج لتوجيه للشروع في كتابه الأول.

شارك في إعداد الكتاب لفيف من أبرز الكتاب هم:

محمد موافي، محمد الجيزاوي، د. أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، سامح الجباس، عمرو العادلي، عماد العادلي، أحمد عبد المجيد، عمرو حسين، منتصر أمين، محمد سمير ندا، د. محمد فتحي، محمد عبد الرحمن، محمد توفيق، هدى أنور، هيلانة الشيخ، مايا الطرابيلي، رولا خرسا، هشام عيد، هالة البشبيشي، د. محمد نجيب عبد الله، محمد أمير، مصطفى فتحي، معتز نادي، د. أحمد مروان، إبراهيم أحمد عيسى، فتحي المزين.

كتاب لا تكن كاتبا، هو إعادة تنقيح وتجميع لكتب أهل الكتابة والقراءة وموهوب أم موهوم؟ ومتلازمة الورقة البيضاء للكاتب "فتحي المزين" في ثوب جديد منقح بعناية جديدة في طبعة جديدة لمزيد من الفائدة للقراء والكتاب سواء.