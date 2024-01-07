الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ميعاد النسخة 55| خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

يتساءل العديد من عشاق الكتاب ومن محبي الأحداث الثقافية الكبرى عن ميعاد معرض الكتاب 2024، ومع بداية العام الميلادي الجديد يترقب الآلاف عن ميعاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الجديدة، وفي الساعات الأخيرة تصدر  موعد إقامة معرض الكتاب النسخة الـ 55 ومكان انعقاده محرك البحث جوجل.

ميعاد معرض الكتاب النسخة الـ55

سيُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين عام 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، سيتم افتتاح المعرض يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

كيفية دخول معرض الكتاب 2024

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الدخول إلى المعرض  سيكون مقتصرًا على أصحاب الدعوات والمشتركين في الصالة الرئيسية والناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب من رجال الأعمال والمهنيين وأساتذة الجامعات من خلال دعوات خاصة.

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 

يمكنك حجز تذكرة معرض الكتاب 2024 عبر الإنترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع معرض الكتاب  عبر الرابط المخصص لحجز التذاكر.

2. قم بتسجيل الدخول إذا كنت تملك حسابًا أو إنشاء حساب جديد عبر اتباع الخطوات الموجودة.

3. اختر "حجز التذاكر" من القائمة.

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موعد معرض الكتاب 2024 وخطوات حجز تذاكر حضور المعرض

4. حدد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها.

5. قم بملء بياناتك الشخصية (الاسم ورقم الهاتف) لحجز تذكرة المعرض.

6. اختر طريقة الدفع المناسبة، سواءً كانت فيزا كارد أو بطاقة ميزة أو طرق دفع أخرى.

7. بعد الدفع، ستصلك التذكرة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة واتساب على رقم هاتفك.

8. يمكنك طباعة التذكرة أو تحميلها على هاتفك، وستحتوي على رقم بوابة الدخول.

موعد فتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب النسخة الـ 55

يستقبل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، الزوار في المعرض من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يستمر العمل حتى التاسعة مساءً، يبدأ المعرض في الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير لعام 2024.


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