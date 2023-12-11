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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد معرض الكتاب 2024 وخطوات حجز تذاكر حضور المعرض

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

معرض الكتاب 2024 من الفعاليات المهمة التي ينتظرها عشاق الكتب وقراءة من العام للعام بفارغ الصبر؛ لذلك يبحثون بكثرة عن موعد معرض الكتاب 2024 كي يحجزون من الآن تذاكرهم لحضور المعرض والاستعداد بقوائم الكتب التي يرغبون في شرائها والاستمتاع بها.

نعرض في التقرير التالي تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55 هذا العام والذي يصنف أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط

موعد معرض الكتاب 2024

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 أبوابه هذا العام في دورته الـ 55 في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. 

ويكون مواعيد العمل للجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، فيما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

واختار القائمون على المعرض هذا العام أن تكون شخصية المعرض هو عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، وتم اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

المشاركون في معرض الكتاب 2024 

ويشارك في المعرض أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح معرض القاهرة الدولي للكتاب الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

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تذاكر معرض الكتاب 2024 

ويمكن للراغبين في الذهاب إلى معرض  القاهرة الدولي للكتاب الحصول على تذاكر المعرض من خلال موقع المعرض المباشر من الربط التالي:  

https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

اختيار ايقونة  شراء تذكرة

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض

ادخال رقم تليفونك المحمول 

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شراءه( سعر تذكرة المعرض 5 جنيهات)

الضغط على اختيار وسيلة الدفع  (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- امان او مصاري او وسائل الدفع الالكتروني)

الضغط على دفع لتسديد قيمة تذاكر معرض الكتاب.

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