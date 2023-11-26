في دورته الـ55| ميعاد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يستحوذ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 على اهتمام الكثيرين الذين ينتظرون هذا الحدث الضخم كل عام بفارغ الصبر للتنقل والبحث عن مختلف الكتب الدولية والعربية في المكتبات العارضة والمشاركة في المعرض ومختلف الأنشطة الثقافية الأخرى.

في التقرير التالي نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 كأكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

اختير اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الـ55 من قبل اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، كما تم اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وتم اختيار دولة النرويج لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

آخر موعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مع العلم أن اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023 هو أخر يوم أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية للاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يفتح المعرض أبوابة أمام الجمهور عقب يوم الافتتاح في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بجميع أيام الاسبوع أما يومي الخميس والجمعة يكون حتى الساعة التاسعة مساءً.

تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يمكن للجمهور أن يشتري تذكار معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمعرض وهو الموجود هنا

https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

اختار شراء تذكرة

ثم اختار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض

ادخل رقم تليفونك المحمول

يمكن تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شراءه

مع العلم أن سعر تذكرة المعرض هي 5 جنيهات

ثم اضغط على اختيار وسيلة الدفع وتكون

بطاقة ائتمان

كارت ميزة

أو من خلال طرق اخرى منها امان او مصاري او وسائل الدفع الاللكتروني

اضغط على دفع لتسديد قيمة تذاكر معرض الكتاب.

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