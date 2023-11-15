هيئة الكتاب تستعد لتنظيم معرض سوهاج الأول في ديسمبر

تستعد الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، لإقامة معرض سوهاج الأول للكتاب، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمقر نادي المحليات بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتنظيم معارض للكتاب فى جميع محافظات مصر.

ومن المقرر أن تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بعدد كبير من الإصدارات، فضلا عن مؤلفات مختلفة عن السلاسل التي تصدر عن الهيئة، فضلا عن مشاركة مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التى تقدم كتبًا بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، كما يرافق المعرض برنامجا ثقافيا وفنيا، يضم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، التي ترسخ لقيم المواطنة والانتماء، واستراتيجيات الجمهورية الجديدة.

شحن 10 كراتين مجانا للناشرين وتجهيز قاعة لحفلات التوقيع

وأوضح الاتحاد في بيان، أنه سيتم تجهيز المعرض بالاستاندات والفراشة اللازمة، فضلا عن تجهيز قاعة لتنظيم حفلات توقيع الكتب خلال فترة المعرض، لافتًا إلى أنه على من يرغب التسجيل لدى سكرتارية الاتحاد بقيمة 200 جنيه للحفل لتحديد الموعد.

ونوه بأنه سيتم شحن 10 كراتين مجانا من الاتحاد لكل جناح مساحته 12 مترا، وشحن الكتب من خلال إحدى شركات التوزيع بواقع 50 جنيها للكرتونة العدد الزائد عن 10 كراتين، مشيرًا إلى إتاحة عدد 2 كافتيريا ومطعم داخل المعرض بسعر مميز للناشرين، فضلا عن التواصل مع عدد من الفنادق لعرضها على الناشرين بسعر مميز.

لقاء رئيس "الناشرين المصريين" بمحافظ سوهاج

كان قد التقى رئيس الاتحاد والوفد المرافق له، باللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وذلك لمناقشة تنظيم حدث ثقافى كبير على النيل بمحافظة سوهاج لخدمة أهالى المحافظة، وقد أبدى اللواء استعداد المحافظة للتعاون وتقديم كافة الإمكانيات لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة.

وحضر اللقاء كل من ممدوح على أمين الصندوق بالاتحاد، ومحمد عبد الرازق عضو الاتحاد، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل وبحث كافة السبل التى تحقق المصلحة العامة للناشرين وأبناء المحافظة.