الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تنظيم مهرجان ثقافي بنادى محليات سوهاج في ديسمبر المقبل.. اعرف التفاصيل

الناشرين المصريين
الناشرين المصريين

اتفق سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على تنظيممهرجان بنادى محليات سوهاج بكورنيش النيل، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 18 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك في ضوء قيام مجلس إدارة الاتحاد بالبحث عن قنوات لتسويق إصدارات الناشرين.

تفاصيل المهرجان الثقافي بمحليات سوهاج

وكشف الاتحاد في بيان له: أن الموقع مناسب جدا وفى مكان مميز على النيل، وسيتم تجهيزه بالاستاندات والفراشة اللازمة، كما يتوفر بالموقع أماكن مميزة لإقامة الناشرين بسعر مناسب جدا ومتاح عدد 2 كافيتريا ومطعم داخل المعرض بسعر مميز للناشرين، كما سيتم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات على هامش المعرض من خلال عقد عدة ندوات لكبار الكتاب والفنانين وعقد حفلات توقيع كتب للناشرين وعمل الدعاية والمطبوعات والإعلانات الممولة لجذب الجمهور للمعرض.

وأوضح الاتحاد: وعلى من يرغب فى الاشتراك سرعة سداد قيمة الاشتراك للاتحاد بواقع 500 جنيه للمتر والمساحات 9، 12، 15، 18 مترا، والحجز بأسبقية السداد حيث أن المساحة محدودة، وذلك فى موعد غايته أسبوع من تاريخه؛ علما بأنه سيتم إتاحة جناح مجمع للناشرين الجدد للمشاركة فى المعرض، وسيتم الإعلان عن آلية شحن الكتب والترتيب لحجز حفلات التوقيع.

وأضاف "الناشرين المصريين" أنه دعما من الاتحاد للمشاركين سيقوم الاتحاد بشحن عدد 10 كراتين كتب مجاناً لكل جناح مساحته 12 مترا.

رئيس الناشرين المصريين يلتقي بـ محافظ سوهاج 

كان قد التقى رئيس الاتحاد والوفد المرافق له، باللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وذلك لمناقشة تنظيم حدث ثقافى كبير على النيل بمحافظة سوهاج لخدمة أهالى المحافظة، وقد أبدى اللواء استعداد المحافظة للتعاون وتقديم كافة الإمكانيات لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة.

وحضر اللقاء كل من ممدوح على أمين الصندوق بالاتحاد، ومحمد عبد الرازق عضو الاتحاد، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل وبحث كافة السبل التى تحقق المصلحة العامة للناشرين وأبناء المحافظة.

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