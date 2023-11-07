رئيس جامعة سوهاج يناقش الاستعدادات الخاصة بمهرجان سوهاج مدينة الفنون والثقافة

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج وفدًا من أعضاء مجلس اداره اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده رئيس الإتحاد ورئيس مؤسسة دار المعارف، وذلك لمناقشة آليات تتفيذ مهرجان سوهاج مدينة الفنون والثقافة، والذي ينفذ بالتعاون مع كلًا من وزارة الثقافة والمحافظة وجامعة سوهاج، وذلك في ٥ ديسمبر القادم.

وأوضح النعماني أن الاجتماع تناول الاستعدادات الخاصة بمهرجان أسبوع سوهاج مدينة الفنون والثقافة، والذي سيتضمن أقامة معرض للكتاب بنادي المحليات، بمشاركة كبرى دور النشر المصرية، إقامة حفلات فنية وندوات أدبيه بمشاركة أشهر الكتاب المصريين، وتنفيذ مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الأدبية من شباب محافظة سوهاج ونشرها مجانًا.

وأضاف النعماني أن الاجتماع تناول ايضًا مناقشة آليات عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين لتنفيذ معارض للكتاب وورش عمل بالجامعة، إلى جانب أن يتولى اتحاد الناشرين طبع كافة المطبوعات التي تقوم الجامعة بتنفيذها.

وفي ختام اللقاء أهدى سعيد عبده رئيس الإتحاد للدكتور حسان النعماني مصحفًا تكريمًا له وتقديرًا لمجهوداته.

فيما نظمت وحدة أمراض التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج يومًا توعويًا لأهالى الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة، وذلك بمقر نادي الأطباء بالمحافظة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار دور الجامعة التطوعي والخدمي للمجتمع الخارجي، حيث تعتبر الإعاقة السمعية وزراعة القوقعة عند الأطفال من أكثر المشاكل الصحية المزعجة التي تواجه الأهل، مضيفًا انه تم خلاله توعية الأهالي بطريقة التعامل مع الطفل زارع القوقعة بشكل صحيح ومناسب، و ضرورة الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية إنه شارك في اليوم عددًا من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب بكلية الطب، وبحضور أكثر من ١٠٠ مريض وذويهم من داخل محافظة سوهاج، ومحافظات أسيوط وقنا والقاهرة المترددين على وحدة أمراض التخاطب بالمستشفى الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة انه تم توعية الأهالي بالعوامل التي تؤدي الي حدوث ضعف السمع عند الاطفال وأهمها العامل الوراثي نتيجة زواج الأقارب، والاستفادة من مبادرات الدولة لاكتشاف قصور السمع المبكر عند الأطفال، الي جانب أهمية الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الاطفال، لأهمية إجراء عملية زراعة القوقعة في سن مبكر، موضحًا ان كل الفحوصات اللازمة لعملية زراعة القوقعة تتم بواسطة عيادات زراعة القوقعة بالتامين الصحي، والتي تكون تحت الإشراف الكامل لكلية طب سوهاج.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أحلام عبد السلام رئيس وحدة التخاطب علي الاهمية القصوى لمتابعة الطفل بعد العملية من ناحية تأهيل الجهاز بواسطة وحده السمعيات بالجامعة، والتأهيل اللغوي للأطفال والذي يتم بمعرفه وحدة التخاطب.

وخلال اللقاء تم فتح باب المناقشة للرد علي استفسارات أهالي المرضى، كما تم توزيع إرشادات ورقية وهدايا للأطفال وتوزيع شهادات تقدير لأهالي الأطفال الأبطال الذين جاهدوا ومازالوا يجاهدون حتى يصلوا إلى بر الأمان بأبنائهم.