الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج: إعادة تأهيل المقر القديم بتكلفة 6 مليون جنيه

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إعادة تأهيل الحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، َالدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية.

وأكد النعماني، على أن أعمال إعادة تأهيل وصيانة الحرم الجامعي القديم يأتي فى إطار الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت للجامعة، من أجل التجديد والتحديث المستمر لضمان تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها لجميع منسوبيها، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير بلغت تكلفتها ٦مليون جنيه، منوهاََ إلى ضرورة متابعة العمل والحرص على الصيانة الدائمة وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة، بما يتناسب مع الطابع العلمي والتعليمي للجامعة.

وقد وجه الدكتور حسان النعماني، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديد لمباني الحرم الجامعي، والتى تشمل تغيير شبكة المياه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وإعادة تأهيل الكافيتريات، وتصميم الحدائق وصيانة البرجولات وتنسيقها بشكل جمالي يليق بالمساحات المتاحة، بالإضافة إلى رفع كفاءة شركات النظافة، وإزالة أية مخلفات أو نفايات متراكمة من عمليات البناء.

حسان النعماني جامعة سوهاج رئيس الجامعة مجدي القاضي الحرم الجامعي لشئون التعليم

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