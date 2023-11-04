السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية بقسم الترميم في "آثار سوهاج"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، المشاريع الطلابية الخاصة بطلاب قسم الترميم بكلية الآثار لاستنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية، داخل معمل الترميم بمقر الجامعة الجديدة.

وخلال الزيارة، أشاد الدكتور حسان النعماني، بإبداع الطلاب في تصميم تلك النماذج، وحثهم على مواصلة الابداع والابتكار، مشيرًا إلى أن كلية الآثار تعد منارة من منارات العلم والحضارة داخل المحافظة، وتمتلك نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة تدريس المتميزين، إلى جانب إمكانياتها الفريدة التي تسعى من خلالها لأعداد خريجين للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي، عميد الكلية، أن رئيس الجامعة تفقد خلال جولته مجموعه من نماذج لتماثيل الكباش ونماذج لتماثيل ميريت آمون بالمعمل تمت تحت إشراف الدكتور محمد عوض أستاذ الترميم، والدكتور محمود أبو الفتوح السيد مدرس الترميم المعماري بالكلية، والدكتور حسام رجب سليم مدرس مساعد بالكلية، والدكتور عبد الناصر علي معيد بقسم الترميم وطلاب الفرقة الثالثة، كما تفقد ايضًا نماذج للوحات جدارية ولوحات زيتية وتماثيل وتابوت ضخم يزن حوالي طن تقريبًا بمدخل الكلية.

رافق رئيس الجامعة،  خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور فهيم حجازي عميد كلية الاثار، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية لخدمة المجتمع، والدكتور محمود ابو الفتوح  والدكتور احمد مصطفي العمدة والدكتور حسام رجب، والدكتور عبد الناصر علي اعضاء هيئة التدريس بقسم الترميم بالكلية، وعبد الموجود حمدون امين الكلية ونخبة من العمداء واعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة.

 فتح باب التقدم بالمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

وأعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم بالمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة، وذلك طبقا للائحة الجوائز وحوافز التميز في النشر العلمي والمشروعات البحثية.

وأوضح النعماني، أن المشروعات التي ستحظي بأولوية التمويل هي التي تناولت مجالات أمراض الكلي والفشل الكلوي، الصناعات الحرفية واليدوية، تدوير المخلفات لتخفيف العبء عن البيئة او لأغراض اقتصادية كما يمكن تمويل مشروعات بحثية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات، العنف الأسري والإدمان، التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين، أنه سيتم تقديم مقترحات المشاريع إلي وحدة إدارة المشروعات بالجامعة خلال الفترة من ١٥ نوفمبر الجاري وحتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون التمويل بحد اقصي خمسون ألف جنيه للكليات العملية، وثلاثون ألف جنيه للكليات الإنسانية والنظرية، كما يمكن الحصول على النماذج الخاصة بالتقدم للمشروعات الممولة، من الموقع الإلكتروني بالجامعة أو زيارة وحدة إدارة المشروعات بالدور الرابع بمبنى الإدارة المركزية.

حسان النعماني جامعة سوهاج التماثيل لجامعة الجديدة هيئة تدريس

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