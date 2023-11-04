السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة سوهاج: فتح باب التقدم للمشروعات البحثية الممولة 15 نوفمبر

حسان النعماني
حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم بالمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة، وذلك طبقًا للائحة الجوائز وحوافز التميز في النشر العلمي والمشروعات البحثية.

وأوضح النعماني، أن المشروعات التي ستحظى بأولوية التمويل هي التي تناولت مجالات أمراض الكلى والفشل الكلوي، الصناعات الحرفية واليدوية، تدوير المخلفات لتخفيف العبء عن البيئة أو لأغراض اقتصادية.

تمويل المشروعات البحثية

كما يمكن تمويل مشروعات بحثية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات، العنف الأسري والإدمان، التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية.

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وأضاف الدكتور أحمد حسانين، أنه سيتم تقديم مقترحات المشاريع إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة خلال الفترة من ١٥ نوفمبر الجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون التمويل بحد أقصى خمسون ألف جنيه للكليات العملية، وثلاثون الف جنيه للكليات الإنسانية والنظرية، كما يمكن الحصول علي النماذج الخاصة بالتقدم للمشروعات الممولة، من الموقع الإلكتروني بالجامعة أو زيارة وحدة إدارة المشروعات بالدور الرابع بمبنى الإدارة المركزية.

الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج التقدم بالمشروعات البحثية التنافسية هيئة التدريس والمشروعات البحثية

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