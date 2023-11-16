مد باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 26 نوفمبر

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.

تنظم المعرض الهيئة العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد تم فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكتوبر الماضي، وكان مقررًا غلقه أمس 15 نوفمبر.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

يستطيع الكثيرين من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية من الاشتراك في معرض الكتاب بالقاهرة المزمع إقامته خلال شهر يناير المقبل، وذلك من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ثاني أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط بعد معرض فرانكفورت الدولي حيث يزوره أكثر من مليوني شخص سنويا منذ تأسيسه عام 1969، مع الاحتفال بالعيد الألفي للقاهرة، لذلك قرر ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك، إقامة معرض للكتاب.

وكانت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني قد أصدرت قرارًا من قبل بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، وتضم اللجنة في عضويتها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة سابقًا، والجراح العالمي د. جمال مصطفى السعيد، د. جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والمترجم د. حسام نايل، أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، ود. درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.

كما ضمت اللجنة د. ريم بسيوني، الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، ود. سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب الصحفي طارق رضوان، رئيس تحرير جريدة القاهرة، ود. علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، د. محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ود. صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق.

بالإضافة إلى د. ممدوح الدماطي وزير السياحة الأسبق، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وم. هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية المعارض، ومروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، ومحمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).