الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مد باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 26 نوفمبر

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.

تنظم المعرض الهيئة العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد تم فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكتوبر الماضي، وكان مقررًا غلقه أمس 15 نوفمبر.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

يستطيع الكثيرين من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية من الاشتراك في معرض الكتاب بالقاهرة المزمع إقامته خلال شهر يناير المقبل، وذلك من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ثاني أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط بعد معرض فرانكفورت الدولي حيث يزوره أكثر من مليوني شخص سنويا منذ تأسيسه عام 1969، مع الاحتفال بالعيد الألفي للقاهرة، لذلك قرر ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك، إقامة معرض للكتاب.          

وكانت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني قد أصدرت قرارًا من قبل بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، وتضم اللجنة في عضويتها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة سابقًا، والجراح العالمي د. جمال مصطفى السعيد، د. جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والمترجم د. حسام نايل، أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، ود. درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.

كما ضمت اللجنة د. ريم بسيوني، الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، ود. سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب الصحفي طارق رضوان، رئيس تحرير جريدة القاهرة، ود. علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق،  د. محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ود. صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق.

بالإضافة إلى د. ممدوح الدماطي وزير السياحة الأسبق، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وم. هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية  المعارض، ومروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، ومحمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).

معرض القاهره الدولي للكتاب الاشتراك أمام دور النشر الهيئة المصرية العامة للكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي دور النشر المصرية

مواد متعلقة

السبت.. أعمال الفنان مدحت نصر في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

منها "رصد خان" و"النداهة".. 4 عروض لثقافة أسوان ضمن مشاهدات نوادي المسرح

أسبوع ثقافي بمدارس الفيوم احتفالاً بأعياد الطفولة

لقاءات توعوية وورش فنية للأطفال والشباب ضمن "أنت الحياة" بأسيوط

ضمن أنشطة "قصور الثقافة".. يوم ثقافى بالأسمرات ورحلة توعوية لطلاب مدارس أكتوبر

سمير فرج شاهد على حرب أكتوبر فى إصدار جديد بهيئة الكتاب

"حياة صوت أم كلثوم".. أحدث إصدارت هيئة الكتاب لـ سهير عبدالفتاح

"الاتجاهات المعاصرة للمسرح المصري" في نقاشات نادي أدب أسيوط

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

للمرة الثانية خلال أيام.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1091 سيارة لذوى الهمم

"النفق".. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل أقوى عملية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة