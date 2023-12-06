الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

موعد معرض الكتاب الدولى 2024.. ورابط حجز تذاكر الدخول

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد معرض الكتاب الدولي 2024، والذي يقام سنويًا في مصر بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والذي يعد معرض الكتاب الأول في الشرق الأوسط، والذي يزوره نحو 5 ملايين زائر خلال مدة إقامته سنويًا، ويقام به العديد من الأنشطة الثقافية للكبار والصغار.

موعد معرض الكتاب الدولي 2024

حددت وزارة الثقافة موعد معرض الكتاب الدولي 2024 في نسخته الـ55 يوم الأحد الموافق 25 يناير وحتى يوم الثلاثاء 6 فبراير لمدة 13 يومًا، حيث يتم عرض مجموعة نادرة من أمهات الكتب خلال معارض شركات النشر من داخل مصر وخارجها طوال أيام المعرض.

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام إقامة المعرض فيما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تغلق أبواب المعرض في تمام الساعة التاسعة مساء والذي يعد عطلة نهاية الأسبوع.

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فروع جوائز معرض الكتاب 2024

تمنح إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب جوائز في 16 فروع، منهم 8 جوائز في فروع الثقافة هي ( الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، النقد الأدبي، كتاب الطفل، الكتاب العلمي، الدراسات الإنسانية)، بالإضافة إلى جائزتين في مجال الشباب تحت سن الـ35 عامًا وهما ( شعر العامية وأدب الطفل).

وست جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى هي:

جائزة أفضل كتاب في التراث.

جائزة أفضل كتاب مترجم.

جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل.

جائزة أفضل كتاب في الموسيقى.

جائزة أفضل ناشر مصري.

جائزة أفضل ناشر عربي.

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سعر تذكرة دخول معرض الكتاب الدولي 2024

تتراوح أسعار دخول معرض الكتاب الدولي 2024 من 5 إلى 10 جنيهات، ويمكن حجزها من خلال الموقع الرسمي للمعرض من خلال هذا الرابط (من هنا)، حيث يدخل الراغب في الحصول على تذكرة بياناته كاملة في الخانات المخصصة لذلك، ويحدد عدد التذاكر التي يرغب في شرائها، وعدد الأفراد الذين سيدخلون معه، وباب الدخول إن أمكن.

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