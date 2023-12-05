يحرص المواطنون مع الصباح الباكر قبل الخروج إلى عملهم، عن أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 ودرجات الحرارة عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم، منوها بانتشار شبورة مائية كثيفة في الصباح، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية، قد ستصل لحد الضباب على عدد من المناطق.

أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-12-2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى وبالوجه البحري والسواحل الشمالية وفي شمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء، ويكون حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لافتة إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث (60% تقريبًا)، على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأكدت على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 إلى 40% تقريبًا)، على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، يكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.