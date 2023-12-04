الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار خفيفة وضباب.. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأمطار
الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والظواهر الجوية حيث تشهد الأجواء غدا الثلاثاء 5 ديسمبر شبورة مائية وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

 ويسود حالة الطقس غدًا الثلاثاء طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب سيناء، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، كما تشهد مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 

من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة يوم الأربعاء المقبل وكذلك يوم الجمعة يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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وتتواجد الشبورة المائية يوم الأربعاء وتكون كثيفة احيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفي يوم الخميس تشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

القاهرة: العظمى 23 الصغرى 15 الإسكندرية: العظمى 23 الصغرى 14 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 23 والصغرى 14 شرم الشيخ: العظمى 27 الصغرى 19 طابا: العظمى 26 الصغرى 15 الطور: العظمى 28 والصغرى 16 بنها: العظمى 23 والصغرى 15.

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