الجالية المصرية فى بريطانيا: الناخبون تحدوا برودة الطقس لاستخدام حقهم الدستورى

علق مصطفى رجب، عضو الجالية المصرية في بريطانيا، على المشهد الانتخابي في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"" التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إنه يوجد اهتمام من المصريين واستخدام حقهم الدستوري في الانتخاب على الرغم من الطقس شديد البرودة، وكان هناك إقبال غير متوقع على صناديق الانتخابات، وظهرت ثمار فريق العمل على مدار الشهرين الماضيين.

وأضاف أن المشاهد أمام اللجان الانتخابية كان سعيد للجميع، وكان بعض المتطوعين يعملون على أكمل وجه لتسهيل العملية الانتخابية، خاصة مع أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتم مساعدتهم، وتم توزيع بعض الهدايا والمشروبات على المواطنين، "اليوم مازال أمامه نص ساعة، وإن شاء الله ننتهي بعدد مش بطال اليوم".

وتابع أنه يوجد حافلات ستأتي غدًا وبعد غد، ومن المتوقع أن تأتي أرقام أكبر، ونتائج المشاركة في الانتخابات الحالية سيكون أكبر من الانتخابات الماضية حسب ما يتوقع، "السبت والأحد ننتظر فيه إقبال أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن بريطانيا بها مقر انتخابي واحد فقط، ويتم التركيز على سكان لندن، باعتبارهم الأقرب من المقر الانتخابي في ضوء بعد المسافة، موضحًا أن أعداء الوطن كانوا يحاولون إحباط عزيمة المواطنين قبل المشاركة في الانتخابات، ولكن كان هناك حملة مضادة من قبل الجالية المصرية في ضرورة المشاركة في الانتخابات وأن تتخطى النسبة الانتخابات الماضية لإثبات مدى وعي المواطن المصري.