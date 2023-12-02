السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجالية المصرية فى بريطانيا: الناخبون تحدوا برودة الطقس لاستخدام حقهم الدستورى

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

علق مصطفى رجب، عضو الجالية المصرية في بريطانيا، على المشهد الانتخابي في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"" التاسعة"،  والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إنه يوجد اهتمام من المصريين واستخدام حقهم الدستوري في الانتخاب على الرغم من الطقس شديد البرودة، وكان هناك إقبال غير متوقع على صناديق الانتخابات، وظهرت ثمار فريق العمل على مدار الشهرين الماضيين. 

وأضاف أن المشاهد أمام اللجان الانتخابية كان سعيد للجميع، وكان بعض المتطوعين يعملون على أكمل وجه لتسهيل العملية الانتخابية، خاصة مع أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتم مساعدتهم، وتم توزيع بعض الهدايا والمشروبات على المواطنين، "اليوم مازال أمامه نص ساعة، وإن شاء الله ننتهي بعدد مش بطال اليوم". 

وتابع أنه يوجد حافلات ستأتي غدًا وبعد غد، ومن المتوقع أن تأتي أرقام أكبر، ونتائج المشاركة في الانتخابات الحالية سيكون أكبر من الانتخابات الماضية حسب ما يتوقع، "السبت والأحد ننتظر فيه إقبال أكبر خلال الفترة المقبلة". 

وأشار إلى أن بريطانيا بها مقر انتخابي واحد فقط، ويتم التركيز على سكان لندن، باعتبارهم الأقرب من المقر الانتخابي في ضوء بعد المسافة، موضحًا أن أعداء الوطن كانوا يحاولون إحباط عزيمة المواطنين قبل المشاركة في الانتخابات، ولكن كان هناك حملة مضادة من قبل الجالية المصرية في ضرورة المشاركة في الانتخابات وأن تتخطى النسبة الانتخابات الماضية لإثبات مدى وعي المواطن المصري. 

مصطفى رجب انتخابات الرئاسة 2024 المصريين بالخارج

مواد متعلقة

المرشح عبدالسند يمامة: "7 أكتوبر.. مقاومة مسلحة مشروعة للفلسطينيين"

كيف سيتصرف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في ملف سد النهضة؟

المرشح عبدالسند يمامة: تطوير التعليم هو أساس إصلاح المنظومة السياسية

المرشح عبدالسند يمامة: "ليس لدىّ طموح شخصى.. وهدفى إنقاذ مصر"

"DMC" تستعرض خطوات تصويت المصريين بالخارج

باحث: استعدادات وتسهيلات مكثفة للمصريين بالخارج للتصويت لاختيار الرئيس

رئيس "المصرية الألمانية": إقبال كبير فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

باحث: نسب مشاركة المصريين بالخارج ستكون الأعلى فى انتخابات الرئاسة 2024

الأكثر قراءة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف مربعا سكنيا كاملا شمال قطاع غزة

المفتي: لا يجوز التعامل فى النقد الأجنبى إلا عن طريق البنوك

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى "سديروت وإيفيم ونير" عام بغلاف قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس