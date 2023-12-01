سفيرنا بنيوزيلندا: إقبال كبير للجالية المصرية في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

أعلن السفير جورج عازر سفير مصر في نيوزيلندا، عن بدء التصويت لليوم الثاني في انتخابات الرئاسة 2024، بالسفارة المصرية في نيوزيلندا.

وأكد السفير جورج عازر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، على استمرار توافد المصريين على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأضاف “عازر”: تواصلنا مع الجالية المصرية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

إقبال من المصريين على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية