رغم برودة الطقس.. إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

شهد اليوم الثالث من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 إقبالا كثيفا من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس، وهذا ما رصدته كاميرا "إكسترا نيوز".

كما نظم عدد من الجاليات المصرية بالدول الأوروبية "مسيرات حب"، حاملين أعلام مصر يشجعون الآخرين على التصويت، حيث تحول العُرس الانتخابي إلى احتفال حقيقي للمصريين.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.