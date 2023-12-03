الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى 10 دول

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" انتهاء التصويت للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، في أستراليا ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

كما انتهى التصويت للناخبين في الصين، وماليزيا، وسنغافورة وإندونيسيا، وتايوان، وتايلاند، بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بالخارح.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

اكسترا نيوز تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 أستراليا اليابان

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