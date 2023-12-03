الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى 10 دول

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" انتهاء التصويت للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، في أستراليا ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

كما انتهى التصويت للناخبين في الصين، وماليزيا، وسنغافورة وإندونيسيا، وتايوان، وتايلاند، بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بالخارح.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.