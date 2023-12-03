الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات فى 16 مقرًا انتخابيًا بالخارج

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم غلق 16 مقرًا انتخابيًا وتم البدء في إجراءات فرز الأصوات بعد انتهاء اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

وأضاف بنداري خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "ما زال 116 مقرًا ولجنة خارج جمهورية مصر العربية على مستوى العالم تتلقى الناخبين للإدلاء بأصواتهم".

وتابع: "ما زال هناك 5 مقرات لم تفتح أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثالث من الانتخابات ومن المقرر فتحها في تمام الساعة السابعة مساءً".

وأشار إلى أنه مع فتح أبواب الـ5 مقرات تكون جميع اللجان والمقار قد فتحت أبوابها للناخبين المصريين في الخارج.