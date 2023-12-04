حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 ودرجات الحرارة بالحافظات

مع بداية يوم جديد يسعى المواطنين لمعرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا، ستكون كثيفة أحيانًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية، قد ستصل لحد الضباب على الكثير من المناطق.

توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس، لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

لفتت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى انتشار شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا (من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ8 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ونوهت الأرصاد على وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا)، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

وأوضحت الأرصاد، في بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر الأحمر تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 4 ديسمبر