"الأرصاد: ارتفاعات مؤقتة فى درجات الحرارة اليوم وغدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أننا سنشهد ارتفاعات مؤقتة وطفيفة بمعدل من درجة إلى درجتين في قيم درجات الحرارة اليوم وغدًا.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تسجل 25 درجة مئوية بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها.

درجة الحرارة الصغرى

كما أشارت إلى أننا نتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، لذلك نشعر بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترة الظهيرة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أنه فور غياب أشعة الشمس نشهد انخفاضًا ملموسًا في قيم درجات الحرارة خصوصًا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.