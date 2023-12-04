الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب الشيوخ: معرض إيديكس 2023 يرسل رسائل مهمة للعالم

النائب محمود القط
النائب محمود القط

أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، الذي يعكس تطور الدولة المصرية في مجال الصناعات الحربية والأمنية.

أوضح القط، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن المعرض يحمل رسائل هامة للعالم بأن مصر قادرة على صناعة وتسويق أحدث الأسلحة والأدوات العسكرية، مثل الطائرات المسيرة التي أصبحت ضرورية في الحروب الحديثة.

أضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ما شاهده الجمهور في المعرض جزء مما تمتلكه مصر من قوة وقدرة، قائلًا: "ده اللي معروض، وما خفى كان أعظم".

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