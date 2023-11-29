موعد معرض الكتاب 2024 ومكانه بالتفصيل.. تبدأ 25 يناير

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء ماراثون معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2024، فيزداد التساؤل عن موعد معرض الكتاب 2024 ومكانه عبر جوجل، حبث يرتقب الجمهور الإعلان عن الميعاد النهائي ومكان إقامة المعرض بهذا العام.

موعد معرض الكتاب 2024

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير كافة تفاصيل مواعيد ومكان إقامة معرض "القاهرة الدولي للكتاب" في نسخته 55 لعام 2024.

مكان ومواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024 بتمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيقتصر دخول المعرض على جميع أصحاب الدعوات، والمشتركين في صالة العرض الرئيسية، وكذلك الناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب ويكون من رجال الأعمال، والمهنيين، وأساتذة الجامعات وذلك بواسطة دعوات خاصة.

وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور في يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتفاصيل

وسيستمر العمل في المعرض بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء،وذلك ما عدا يومي الخميس والجمعة الى الساعة التاسعة مساء، وذلك اعتبارًا بداية من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024.

هل للجهة المنظمة حق تأجيل أوإلغاء المعرض

وينص البند الثانى في لائحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2024 أن تكون ساعات العمل للجمهور ستبدأ في اليوم التالي للافتتاح بداية من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساء، وسيتاح للعارضين الدخول قبل هذا الموعد بمدة ساعة من الأبواب المخصصة، فيما عدا في يومي الخميس والجمعة إلى الساعة التاسعة مساء.

وسيُتاح للعارضين الدخول قبل هذا الموعد بمدة ساعة من الأبواب المخصصة لهم، التي سيجري إخطارهم بها قبل بدء المعرض.

ويحق للجهة المنظمة القيام بتأجيل موعد افتتاح المعرض، أو القيام بتغيير مدته، أو تعديل أوقات افتتاحه وعدم دخول الجمهور، أو العمل على إلغاء المعرض كليا، أو القيام بإغلاقه قبل موعده المحدد.

وباستثناء أي أو كل هذه التغييرات؛ فإن العقود المبرمة مع العارضين تبقى في مجملها سارية المفعول، وكذلك تبقى مطالبة الجهة المنظمة برسوم إيجار أجنحتها نافذة، ولا يحق للعارضين إغلاق أجنحتهم، أو تفريغها جزئيًا، أو كليا قبل موعد ختام المعرض.