الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المرايا تصدر المجموعة القصصية "صلاة الخواجة ويلي" تزامنا مع معرض الكتاب 2024

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية "صلاة الخواجة ويلي"

تصدر دار المرايا للثقافة والفنون، المجموعة القصصية "صلاة الخواجة ويلي" للكاتب علاء الدين فايز، والحاصلة على جائزة يحيى الطاهر عبدالله لعام ٢٠٢٣، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المقبلة.

وأعلنت لجنة تحكيم جائزة يحيى الطاهر عبد الله في دورتها الثالثة، عن المجموعة القصصية "صلاة الخواجة ويلي" للقاص علاء الدين فايز، وتسلمها عنه الشاعر محمد المتيم، على أن تتولى المرايا نشر المجموعة الفائزة للعام الثاني على التوالي، وكانت القائمة القصيرة من المسابقة، مكونة من ثلاث مجموعات قصصية، هى: أربعة وعشرون قيراطًا: تأليف إيمان فريد أحمد، صلاة الخواجة ويلي: تأليف علاء الدين فايز، الملك يخرج للنهار: تأليف أحمد بدر مهدي.

نبذة عن جائزة يحيى الطاهر عبد الله

تمنح الجائزة باسم القصاص يحيى الطاهر عبد الله لشباب الكتاب في مجال القصة القصيرة الذين لم تنشر لهم أعمال أدبية من قبل، حتى لو كانت القصص المتضمنة في المجموعة القصصية قد نشرت متفرقة في دوريات ومجلات وجرائد.

ومن بين شروط جائزة يحيى الطاهر عبد الله لشباب المبدعين في مجال القصة القصيرة، أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وألا تجاوز سنه 40 سنة وقت التقدم للجائزة، على ألا تكون نصوص المجموعة القصصية قد نشرت من قبل، وألا يكون المشارك قد سبق له نشر كتاب إبداعي.

يحيى الطاهر عبد الله

يعد أحد أعلام جيل الستينيات، حيث أطلق عليه البعض "شاعر القصة القصيرة"، بعدما يحول جماليات الصعيد وحكاياته وأساطيره الخالدة إلى صور من لحم ودم، يصف فيها الموروث الشعبى لأهل الجنوب، ويرسم فيها العلاقات المليئة بالدفء والحنين التى يتسرب إلينا عبر قصصه، ولد يحيى الطاهر عبد الله فى 30 أبريل عام 1938 بقرية الكرنك بالأقصر، وقدم العديد من الأعمال البارزة فى أدب جيل الستينيات منها "الطوق والأسورة، الدف والصندوق، حكايات للأمير حتى ينام".

كما أصدر الراحل عددا من المجموعات القصصية والروايات، منها "ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالا"، و"الدف والصندوق" 1974، و"أنا وهى وزهور العالم" 1977، و"الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة" 1977، و"حكايات للأمير حتى ينام" 1978، و"تصاوير من الماء والشمس" 1981، فضلا عن رواية "الطوق والأسورة" التى تحولت فى عام 1986 إلى فيلم سينمائى شهير أخرجه خيرى بشارة، وعن عالمنا قبل أن يتم الثالثة والأربعين بأيام، ودفن فى قريته بالأقصر.

دار المرايا للثقافة والفنون صلاة الخواجة ويلي جائزة يحيي الطاهر عبدالله يحيي الطاهر عبد الله المرايا للثقافة والفنون رواية الطوق والأسورة

مواد متعلقة

"‎القومي للترجمة" يطلق النسخة العاشرة من "كشاف المترجمين".. اعرف الشروط وكيفية التقديم

لقاء شبابى مفتوح بملتقى "أهل مصر" فى الوادى الجديد (صور)

ضمن مبادرة "أنت الحياة".. تنوع بفعاليات قصور الثقافة بالبحر الأحمر

التنسيق الحضاري يدرج اسم أبو جعفر المنصور ضمن مشروع "حكاية شارع"

"دمعة على الموت الأول".. طرح أول رواية للكبار لـ عفاف طبالة

المصرية اللبنانية تصدر طبعة جديدة من "على فراش فرويد" لـ نهلة كرم

غدًا.. معرض مسابقة "حلوة يا بلدي" بمتحف الأمير وحيد سليم

غدًا.. "ذاكرة الوطن" يناقش ثقافة المقاومة ببيت السحيمى

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

فيديوهات مُخلة وقطع شرايين.. القصة الكاملة لتحريض إنجي حمادة على الفجور

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

المدن الأمريكية تنتفض ضد إسرائيل.. أوكلاند تصدر قرارًا تاريخيًا لدعم غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟