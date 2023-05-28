القائمة القصيرة والفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله.. تعرف على الموعد

أعلنت الدكتورة أسماء يحيي الطاهر عبدالله نجلة الكاتب الراحل عن موعد القائمة القصيرة وإعلان الفائز بجائزة يحيي الطاهر عبدالله وذلك على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قالت أسماء يحيى الطاهر عبدالله: “سوف يتم إعلان القائمة القصيرة للدورة الثالثة من مسابقة يحيى الطاهر عبد الله في القصة القصيرة مساء يوم الإثنين الموافق الخامس من يونيو عام ٢٠٢٣، وسوف يتم إعلان المجموعة القصصية الفائزة يوم الأحد الموافق ١١ يونيو في مقر المرايا للثقافة والفنون”.

يحيى الطاهر عبدالله من مواليد 30 أبريل 1938 بقرية الكرنك بمحافظة الأقصر بصعيد مصر - توفي يوم 9 أبريل 1989 على طريق القاهرة الواحات.

يعد واحدًا من الوجوه البارزة بين مبدعي فترة الستينيات، وهو شاعر القصة القصيرة بحق كما لُقِّب، وما زال الفيلم المأخوذ عن روايته يذكِّر الجميع به، وهو الطوق والأسورة، بالرغم من اعتباره فيلما نخبويا غير جماهيري على نحو ما.