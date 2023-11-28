الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة لـ"قصواء الخلالي": تنظيم معرض الكتاب في سوهاج لأول مرة

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن موقف الوزارة ثابت ومعلن وداعم بشكل كبير للقضية الفلسطينية وللأطفال في قطاع غزة خاصة بعد الأحداث الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، أن هيئة قصور الثقافة هو الملف الأهم والأبرز في الوزارة لكونه ذراع الدولة الثقافي في كل المحافظات.

وأشارت "الكيلاني"، إلى أنه سيتم تنظيم معرض الكتاب في محافظة سوهاج لأول مرة يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع، مضيفة أنها تستهدف عدد من المحافظات الأخرى.

نوهت وزيرة الثقافة، أن الاهتمام بالعنصر البشري على رأس أولوياتنا، مضيفة أن لدى الوزارة مجموعة من المبادرات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم من جميع المحافظات.

وزيرة الثقافة قصواء الخلالي معرض الكتاب سوهاج الدكتورة نيفين الكيلاني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في المساء مع قصواء

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