الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الدولى للصحفيين يُدين حذف حلقات "فى المساء مع قصواء" عبر "فيس بوك"

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال ناصر أبوبكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إننا ننتقد ما حدث في برنامج "في المساء مع قصواء"، مشيرًا إلى أن استهداف هذا البرنامج  هو استهداف لحرية الرأي العربي أجمع.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، أننا نأمل في أن يدعو الأمين العام للجامعة العربية، بإقامة قمة عربية تختص بالصحفيين ووزاء الإعلام العرب، من أجل التصدي للقمع الذي يواجه الإعلام في عموم الوطن العربي.

وأشار أبوبكر إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين، يستنكر بكل قوة حذف حلقة البرنامج من منصة "فيسبوك"، مضيفًا أن دولة الاحتلال تسيطر بشكل كبير على العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

ونوه نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، بضرورة وقف الحملة الممنهجة من قِبل وسائل التواصل الاجتماعي ضد المحتوى العربي والفلسطيني تحديدًا.

الإتحاد الدولي للصحفيين ناصر أبو بكر في المساء مع قصواء فضائية CBC قصواء

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