"الحياة اليوم": BBC تحذف خطابات فنانين داعمة لغزة بحفل "بافتا"

سلط الإعلامي مصطفى شردي، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" الضوء على الخطابات التي حذفت من قبل إدارة bbc، لكلام الفائزين بحفل "بافتا" باسكتلندا، والتي تضمن عددا من الرسائل التضامنية لشعب غزة.

وعلق مصطفى شردي، على بيان إدارة bbc والتي وصفت بأنها حذفت هذه المشاهد لتطبيق سياسة الحياد قائلًا: "حياد مين.. أنتو بتوع حياد".

وأضاف أن أجهزة الإعلام الأوروبية والغربية فقدت مصدقيتها بسبب تجاوز ما حدث في غزة، وما فعلوه من حذف لمشاهد وعدم تغطية الأحداث بشفافية وصورة حيادية.

وكان النجم أمير المصري ضمن الفائزين، حيث أكد خلال حفل توزيع جوائز البافتا في اسكتلندا على السجادة الحمراء، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وقبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثلة، أضاف: قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة.