مصطفى شردى: "شباب من أجل إحياء الإنسانية" مبادرة جيدة لإيصال كل ما يحدث فى غزة للعالم

أشاد الإعلامي مصطفى شردي، خلال تقديمة لحلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" بالمبادرة الخاصة بمنتدى شباب العالم، والتي حملت عنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، والتي من المقرر لها أن تقام الأسبوع القادم.

وقال شردي، إن المبادرة جيدة وفعالة في إيصال كل ما يحدث في غزة إلى دول العالم، حيث طلب منهم أن ينظموا جولات لمستشفى العريش للتحدث مع المصابين وتغير فكرتهم حول ما تم تداوله في الدول الأوروبية.

تأتى مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» ضمن النسخة الخامسة والاستثنائية من «منتدى شباب العالم»، التى تم توجيه عوائد حقوق الرعاية فيها لصالح مبادرات لها أثر مباشر فى دعم الشباب والسلام على مستوى العالم.