مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة: هذه الفترة هى الأكثر فتكًا بالضفة الغربية

قال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، إن إسرائيل تشن حربًا شاملة على فلسطين وعلى شعبها، حيث أزهق أرواح أكثر من 230 فلسطينيا حياتهم، وإصابة الآلاف في الأسابيع السبعة المنصرمة في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، بخلاف 180 فلسطينيين قتلوا قبل أكتوبر، ومن بينهم 107 من الأطفال.

أضاف خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في غزة، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "هذه الفترة الأكثر فتكا التي شهدتها الضفة الغربية على الإطلاق، 1200 فلسطيني هجروا، ويضافون إلى أكثر من ألف هجروا قسرا من بداية العام، وتواصل إسرائيل عمليات الاستيطان غير المشروعة، أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال تعرضوا للاحتجاز والتوقيف، وعدد المعتقلين أكثر من 10 آلاف فلسطيني يعانون من ظروف غير إنسانية، القمع والاضطهاد مستمر بلا هوادة، تحت نظام الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي".

وأكد أن أولوية إسرائيل ليس الأمن، إنما تدمير الأمة الفلسطينية، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يقدم 3 خيارات الخضوع والاستسلام، التهجير، الموت، لكن الشعب الفلسطيني يرفضها؛ لأننا شعب يملأه الفخر وعازم أن يقيم على أرضه، وأنه لا سلام دون حل عادل ودائم.