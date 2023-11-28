مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 15 ألفا استشهدوا في غزة و30 ألفا آخرين يتألمون دون رعاية طبية

قال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 15 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة، و30 ألف مصاب، يتألمون بدون رعاية طبية، بينما نحو 80% من سكان القطاع تحولوا إلى لاجئين ونازحين داخليًا، معظمهم لاجئين نزحوا للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في حياتهم.

وأكد منصور، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب على قطاع غزة تستهدف المدنيين في المقام الأول.

وأضاف: "المجازر لا يمكن أن تستمر، الضمير الإنساني لا يحتمل المجازر، القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكل القوانين تحظر المجازر، ويتحتم علينا التحرك للحفاظ على الأرواح، وتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها إلى جميع قطاع غزة، ولنعيد النازحين، ونرفع الحصار".