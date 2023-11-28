رئيس المخابرات المصرية يصل قطر لبحث تمديد "هدنة غزة"

قالت مصادر رفيعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة تزامنًا مع زيارة رئيس الموساد دافيد برنياع ومسئولين بالـCIA.

وأكد المصدر أن مسئولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ويشارك رئيس جهاز المخابرات العامة في مباحثات بالدوحة لتمديد الهدنة في غزة مع مسئولين قطريين وأمريكيين وإسرائيليين.