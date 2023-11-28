مصادر مصرية رفيعة المستوى: رئيس المخابرات العامة يشارك فى مباحثات قطر لاستمرار الهدنة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن مصادر مصرية رفيعة المستوى، صرحت بأن رئيس المخابرات العامة يشارك في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسئولين القطريين والأمريكيين والإسرائيليين.

وأكد مصدر مصري مطلع، اليوم الثلاثاء، أن مسئولين مصريين قطريين أمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر أن الوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع، تم تحت إشراف مصري كامل.