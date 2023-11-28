المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: نبذل كل ما فى وسعنا لاستئناف المفاوضات من أجل حل الدولتين

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إننا نرحب بتمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين.

إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

وأوضح سامويل وربيرج، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدًا أنه ما زال هناك بعض الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: نبذل كل ما في وسعنا لاستئناف المفاوضات من أجل حل الدولتين، مفيدًا بأن الهدنة الإنسانية في غزة أدت إلى إطلاق سراح المحتجزين ودخول المساعدات.

وشدد سامويل وربيرج على ضرورة استغلال الهدنة في قطاع غزة لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية.