الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث بلدية غزة: الهدنة فى القطاع كشفت حجم الدمار الكبير بالمدينة

الهدنة
الهدنة

قال حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، إن الخدمات الأساسية  في البلدية تعطلت جراء العدوان الإسرائيلي، وتستمر في عملها بأقل الإمكانات.

تعطل الخدمات الأساسية في بلدية غزة جراء العدوان الإسرائيل

وأضاق حسني مهنا خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الهدنة في قطاع غزة كشفت حجم الدمار الكبير في المدينة بعد تدمير أحياء سكنية بشكل كامل.

وكشف المتحدث باسم بلدية غزة عن تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة بعد استهداف الاحتلال الخطوط الناقلة.

وتابع حسني مهنا: "نحتاج إلى آليات ومعدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء أسفل أنقاض المباني المهدمة في غزة، ونعمل على إزالة نحو 40 ألف طن من النفايات الصلبة التي تتكدس في مدن وشوارع غزة".

المتحدث باسم بلدية غزة العدوان الإسرائيلى الهدنة قطاع غزة الصرف الصحي

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