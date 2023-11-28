مصدر مقرب من حماس: صفقة اليوم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، تصريحا نقلا عن مصدر مقرب من حماس، بأن هناك تبادل قوائم تضم أسماء عشرة محتجزين إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم اليوم، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وكان مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون قد نشروا أسماء 300 امرأة وطفل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح بعضهم على الأقل خلال صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، مقابل إطلاق سراح 50 محتجز إسرائيلي لدى حماس.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح أول 10 محتجزين إسرائيليين– أطفال أو نساء مسنات – صباح الخميس، في حين أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، بحسب صحيفة الجارديان.